Amica.it - Tutti a casa di chef Cannavacciuolo nell’ottava puntata di “MasterChef Italia”

L’emozione forse non ha voce, ma ha una grande fame! Parola degli aspiranti cuochi, la cui sorpresa nello scoprire della gita non prevista adiAntoninoè stata così grande da averli commossi. Ma, come mostra il video qui sopra, anche questo è MasterItalia.a Villa Crespi, nel ristorante diAntoninoL’ottavadel talent culinario in onda su Sky ogni giovedì sera (in streaming su Now e on demand) è stata all’insegna della spettacolare Mistery Box. Che, al suo interno, conteneva l’annuncio a sopresa: la prova si svolge nella cucina tristellata di Villa Crespi, location di fama mondiale che sorge nel suggestivo scenario del Lago d’Orta (provincia di Novara, in Piemonte). Ovvero la “” del giudice Antonino.Una prova in esterna a sorpresa dove i tre i giudici Bruno Barbieri, Antoninoe Giorgio Locatelli, nell’anno del “tutto può succedere” hanno letteralmente sbaragliato tutte le regole e sconvolto ogni certezza dei cuochi amatoriali in gara.