Traffico Roma del 31-01-2025 ore 08 | 30

Luceverdetrovati dalla redazione sulla A1Napoli per un furgone che ha preso fuoco si sono formati cure per 5 km tra il video con l' 24 ed il bivio quella diSud verso Napoli ilal momento defluisce sulla sulla corsia di sorpasso per un incidente chiusa momentaneamente via Cassino tra via Tiburtina e via messidoro inevitabili ripercussioni su via Tiburtina con incolonnamenti a partire da Viale Togliatti per ilintenso si sta ancora in coda sulla Flaminia d'accordo a via dei Due Ponti verso il centro se sta situazione sulla Salaria concludi da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe altre cose sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est code tra via delle Valli a via dei Campi Sportivi sullo Stadio Olimpico e tra via Prenestina viale Castrense in direzione di San Giovanniintenso Anche su via Cristoforo Colombo con code tra via Pindaro e via di Malafede in direzione diinfine su Tina per un incidente Ci sono rallentamenti tra via Montedoro il Castelno versocome sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito