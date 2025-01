Terzotemponapoli.com - Totò Di Natale: “La mia prima volta in Nazionale”.

Di: “La miain”.Il più grande è stato Baggio, l’allenatore più importante a Empoli. Oggi faccio il presidententonio Di, detto, è stato uno dei bomber più brillanti e originali del calcio italiano del nuovo millennio. A La Gazzetta dello Sport si è raccontato in un’intervista a largo raggio, adesso che è presidente di una società giovanile, la Donatello di Udine. Tra ricordi di Empoli, Udine e, ecco le parole di un attaccante che ha lasciato un segno.ERA UN GRANDE GIOCATORE – “Ma anche uno che quando arrivò in, la, vide a tavola tutti assieme Del Piero, Totti, Montella, Inzaghi, Cannavaro, Maldini, Buffon, Nesta e disse: e che ci faccio qua?”.COSA DICE AI GIOVANI – “Consigli pratici: siate ciò che volete essere, evitando di dare ascolto – ma calcisticamente – ai familiari, perché chiunque pensa di avere un Maradona in casa.