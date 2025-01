361magazine.com - Torna “Quarto Grado”: ospiti e anticipazioni di venerdì 31 gennaio

l’appuntamento con “”: glie ledi3131, alle ore 21.25, su Retequattro,l’appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.Il programma a cura di Siria Magri ripercorre il folle piano messo in atto da Rosa Vespa, la donna che il 21ha rapito una neonata dall’ospedale Sacro Cuore di Cosenza, dopo aver finto una gravidanza. Gli inquirenti stanno indagando anche sui familiari e sul marito della donna, Moses Aqua: quest’ultimo è uscito dal carcere di Castrovillari perché non coinvolto nei fatti, secondo il Pm.Nel corso della puntata sianche sulla vicenda di Pierina Paganelli. Dall’incidente probatorio sui cellulari di Louis Dassilva potrebbe arrivare una svolta clamorosa: dove si trovava l’uomo, all’ora del delitto?A “”, inoltre, confermati gli interventi di esperti e: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.