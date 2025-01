Quotidiano.net - Torna la Fiera dedicata al vino ’buono’

La quarta edizione della Slow Wine Fair è ai nastri di partenza. Circa mille espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero – aderenti al Manifesto delbuono, pulito e giusto – saranno presenti dal 23 al 25 febbraio negli spazi di BolognaFiere. Selezionati per offrire a buyer, professionisti del settore e appassionati un catalogo che esprime una qualità d’eccellenza. Oltre cinquemila etichette animeranno i padiglioni della manifestazione, che si terrà per la prima volta in concomitanza con SANA Food, il nuovo format bolognese sulla sana alimentazione nei consumi fuori casa. Vini buoni, puliti e giusti e storie di vita che raccontano cosa significa, oggi, seguire la produzione, dalla vigna alla cantina, con passione e lungimiranza. Parola chiave dell’evento, sostenibilità. Qualche esempio? La storica azienda altoatesina Cantina Girlan, tra gli espositori presenti, da tempo adotta bottiglie più leggere per ridurre le emissioni di CO2.