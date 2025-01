Spazionapoli.it - “Tolto dal mercato”: brutte notizie per Manna, è sfumato definitivamente l’obiettivo

Giovannista sondando diversi terreni in queste ultime ore di: uno degli obiettivi azzurri, però, sembra essere. Attorno al Napoli stanno circolando ormai da settimane diversi nomi che potrebbero andare a rimpinguare il reparto avanzato azzurro. L’addio di Khvicha Kvaratskhelia ha ovviamente lasciato un buco anche in termini numerici, e per questo il club sta cercando la soluzione migliore.Detto di Alejandro Garnacho, per il quale sembra che le ultime parole di Ruben Amorim (clicca qui per leggere) potrebbero aver chiusole porte, restano aperte alcune opzioni.Quella di Francis Amuzu, tanto per fare un esempio, è una pista che si è aperta nelle ultime ore e che pare percorribile: i parametri economici rientrano nelle prerogative del club azzurro, ed al tempo stesso anche le caratteristiche di Amuzu potrebbero fare al caso di Conte.