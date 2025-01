Dayitalianews.com - Si ribalta con l’auto, poi la chiude a chiavi e lascia il veicolo incidentato “coricato” su un lato

Un episodio chedavvero a bocca aperta: un uomo, dopo aver fatto un incidente conche si è “coricata” su un, l’hata in mezzo alla strada, prendendosi però la briga dirla con le. Il cervellotico quanto assurdo episodio si è verificato a Terlizzi, in provincia di Bari, lungo la provinciale 231.La segnalazione è stata fatta da un passante e sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco, che hanno trovato una Lancia Musa distesa su undopo un incidente e, particolare davvero singolare, chiusa a.I vigili del fuoco hanno prima messo in sicurezza la strada, poi hanno fornito supporto alle forze dell’ordine e agli operatori del carro attrezzi per spostare e rimuovere il mezzo. Si ritiene che l’autista abbia avuto un incidente conndola abbandonata per strada, non prima però di averla chiusa a