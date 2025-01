Ilrestodelcarlino.it - Sentenza Sara Pedri, la sorella: “La nostra lotta contro il mobbing non si ferma"

Forlì, 31 gennaio 2025 - L'assoluzione dell’ex primario dell'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, Saverio Tateo, e della sua vice, Liliana Mereu non ha sorpreso Emanueladi, la ginecologa scomparsa nel 2021 in Trentino: "Finché non esisterà una legge adeguata sulnon ci si può aspettare un risultato diverso. In questi anni si è fatto tanto, mi ci si è sempre mossi su un terreno instabile, perché mancava il puntello sulla legge, non a caso si è sempre parlato di 'maltrattamenti' o di 'abusi di mezzi di correzione': tutti termini inadatti a definire ciò che è successo a miao alle altre parti offese che, oggi, dopo lastanno vivendo momenti molto pesanti". ©Cristiano Frasca - Forlì Emanuela prosegue: "La speranza era quella di poter fornire un esempio collettivo, un risultato che abbiamo sfiorato senza riuscire a raggiungerlo.