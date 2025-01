Lettera43.it - Sanremo 2025, i Duran Duran super ospiti della terza serata: l’annuncio di Carlo Conti

A 11 giorni dall’avviokermesse,ha annunciato una sorpresa per ladi. Giovedì 13 febbraio, infatti, sul palco dell’Ariston torneranno i. Itorneranno al Festival dopo 40 anni dalla prima volta e 17 dall’ultima. Sono stati in Italia nel 1985, nel pienoloro fama, e hanno cantato ail brano The Wild Boys. A condurre, in quell’occasione, è stato Pippo Baudo insieme a Patty Brard. Nel 2008, invece, ad affiancare Baudo è stato Piero Chiambretti.ha annunciato: «Giovedì sera avremo isul palco dell’Ariston, saranno i grandi protagonisti».Verso @Rai : Al Tg1 nuovo annuncio di #. I @sarannodel Festival la.#Tg1 pic.twitter.