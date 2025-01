Lopinionista.it - Ringo Starr: la biografia

LIVERPOOL –è lo storico batterista dei Beatles, ma non solo. Nel corso della sua carriera ha ricevuto nove Grammy® Awards ed è stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame, prima come Beatle e poi come artista solista. Tra il 1970 e il 2023,ha pubblicato 20 dischi da solista e 4 EP consecutivi nel 2020, 2021 e 2023. Ha recitato in oltre 15 film, ha ricevuto un Academy Award® ed è stato nominato come attore per un Emmy®.ha pubblicato 8 libri; ha anche avuto un periodo come modello di moda maschile.è anche un visual artist e ha esposto in numerose mostre le sue opere e la sua “Peace Sculpture” (esposta in modo permanente nel Beverly Hills Park). Nel 2008ha dedicato il suo compleanno (7 luglio) alla promozione di Peace and Love e il movimento è cresciuto fino a includere eventi in tutto il pianeta e tra le stelle con il supporto della NASA.