"Perché lo hanno ucciso". Accoltellato in strada, a soli 17 anni: l'agghiacciante ipotesi

Maati, un ragazzo di17, è stato tragicamentea coltellate il 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio, in seguito a una rissa tra gruppi di giovani in una discoteca. Le indagini continuano e si sta facendol’che si sia trattato di uno scambio di persona. È possibile che il giovane di Certaldo sia stato colpito fatalmente per errore.Leggi anche: Sofia Goggia attacca Sinner: “Inconcepibile il no al Quirinale”Secondo le informazioni raccolte, non sarebbe stato Maati a provocare l’aggressione, ma un altro ragazzo che gli assomigliava e che avrebbe infastidito un’amica dei suoi aggressori. Per questo motivo, è stato considerato meritevole di “punizione“, comericostruito i Carabinieri sulla base delle testimonianze di chi era presente. Questa teoria è avvalorata anche dalle ultime parole pronunciate dal ragazzo, registrate da una telecamera di sorveglianza di un autobus sul quale stava cercando di fuggire.