Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri dominano la rhythm dance agli Europei, sorpresa Lopareva-Brissaud

Buona la prima per Charléne-Marco. La coppia di danza azzurra si è piazzata ampiamente al comando dopo la, segmento che ha aperto la terza giornata dei Campionati2025 didi. Prestazione molto solida quella dei veterani della Nazionale, vicini a conquistare il titolo per il terzo anno consecutivo.Gli allevi seguiti da Barbara Fusar Poli hanno messo sul piatto tutte le migliori caratteristiche, proponendo un programma divertente, spumeggiante e di alto livello in termini qualitativi. Impressionante in tal senso il set di twizzles, elemento eseguito all’unisono e con una linea tra i due estremamente precisa, quasi da fondersi in un’unicase vista dallo schermo. Molto bene anche la sequenza di passi in cerchio, chiamata di livello 2 in prima battuta ma poi corretta a livello 3 in fase di review.