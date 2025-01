Biccy.it - Oriana Marzoli pronta a tornare al Grande Fratello

Come accade spesso, anche quest’anno alsono entrati delle ex gieffine, gli autori hanno ripescato Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Eva Grimaldi e anche Maria Monsè. Fuori dalla casa del GF però c’è un’altra ex vippona molto amata che si è detta prontissima ain gioco.(che di recente è arrivata in finale in un reality cileno) in una diretta Instagram ha ammesso: “Se mi piacerebbea lavorare in Italia? Magari, spero di sì. Io rifarei al 100% il. Anche perché lo sapete, per me è stata la mia migliore esperienza televisiva, quindi lo rifarei assolutamente. Mi piacerebbe tanto. Se sono ancora amica di Antonella? Certo, andiamo molto d’accordo io e lei, ci vogliamo bene“. Ovviamente queste dichiarazioni hanno fatto esultare di gioia i fan della protagonista delVip 7, che sperano in un suo comeback nel reality italiano.