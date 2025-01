Zonawrestling.net - Nic Nemeth commenta l’arrivo di Jordynne Grace in WWE:”Ha elevato la TNA, ora tocca alla WWE”

ha ufficialmente oltrepassato il confine, da TNAWWE. Dopo sei anni di dominio in TNA Wrestling,è ufficialmente una WWE Superstar, con Nick Khan che ha persino riconosciuto il suo arrivo durante la WWE Town Hall. Questo ha attirato l’attenzione dell’ex campione del mondo TNA, Nic, che ha avuto solo parole di elogio per l’impatto dinell’industria. Parlando a Busted Open Radio,ha applauditoper ciò che ha realizzato in TNA, definendola una delle ragioni principali per cui la compagnia si trova nella posizione in cui è oggi:“Ha dato il massimo, contribuendo a portare la TNA al livello attuale. Ha vinto tutto ciò che poteva, ha fatto anche di più, e ora è il momento di attraversare il confine. Che momento straordinario!” ha detto