Oasport.it - NBA, i risultati della notte (31 gennaio): Anthony Edwards trascina i Timberwolves, vincono anche Cavaliers e Lakers

Cinque partite sono andate in scena nellaitaliana per la regular season 2024-2025NBA, dove come sempre i grandi campioni hanno regalato giocate spettacolari. Largo successo casalingo dei Cleveland(39-9) contro gli Atlanta Hawks (22-26) per 137-115 con 26 punti di Darius Garland e 24 di Donovan Mitchell – 16 punti e 10 rimbalzi di Evan Mobley, con Zaccharie Risarcher top scorer degli ospiti con 30 punti. Fanno saltare il fattore campo i Los Angeles(27-19) che espugnano Washington battendo i Wizards (6-41) col punteggio di 96-134: LeBron James mette il sigillo sulla vittoria con una doppia doppia da 24 punti e 11 assist, insieme a Rui Hachumura che piazza 22 punti – 21 punti di Shake Milton subentrato dalla panchina, con Jordan Poole miglior realizzatore dei padroni di casa.