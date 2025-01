Lanotiziagiornale.it - Migranti e tratta di esseri umani: non servono gli scafisti, ci pensano i governi. Le testimonianze nel Rapporto State Trafficking

Giorgia Meloni aveva promesso di inseguire i trafficanti in tutto l’orbe terraqueo, di stanarli uno a uno nei loro covi. Missione compiuta: li abbiamo trovati. Non si nascondono in baracche fatiscenti lungo le coste, non si riuniscono in segreto al calar della notte. No, i trafficanti siedono dietro scrivanie istituzionali, firmano accordi internazionali, indossano divise ufficiali. E sono gli Stati.Unappena pubblicato, “”, raccoglie trentadi personeespulse dalla Tunisia verso la Libia tra il giugno 2023 e il novembre 2024. Racconti che svelano una catena logistica di espulsioni e vendita di, un meccanismo di brutalità istituzionalizzata perfezionato grazie agli accordi tra l’Unione europea e la Tunisia. Cinque fasi, sempre uguali: arresto, trasporto, detenzione nei campi di concentramento al confine, vendita alle milizie libiche, prigionia e tortura fino al pagamento del riscatto.