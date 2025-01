Sololaroma.it - Lecce-Roma Primavera, Falsini: “La vittoria nel derby ha generato entusiasmo”

Laè pronta a riprendere il proprio cammino. Dopo laottenuta per 1-0 nelcontro la Lazio, la squadra guidata da Gianlucasi prepara ad affrontare ilin trasferta nel 23° turno di campionato, nel match in programma domani alle 13:00. I giallorossi occupano il primo posto in classifica con 46 punti e proveranno ad aumentare il vantaggio sulle dirette concorrenti.: “Non dovremo snaturarci”Alla vigilia della sfida,ha parlato ai canali ufficiali del club: “Ilchiaramente hatantissimo. I ragazzi sono stanchi fisicamente, però mentalmente sono entusiasti e sono sicuro che si faranno trovare pronti anche per la partita di sabato a. Abbiamo vissuto una serata meravigliosa. Vorrei ringraziare ancora i tifosi, contro la Lazio sono stati fantastici, è stato uno spettacolo.