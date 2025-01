Amica.it - La principessa è volata in Galles per visitare un centro che si occupa di bambini gravemente malati. Sulle orme di Diana. Leggi su Amica.it

Giovedì 30 gennaio Kate Middleton èinper far visita a T? Hafan, un hospice per. Si tratta di un’uscita importantissima: sebbene laabbia ripreso da un po’ di tempo la sua attività professionale, è la prima volta, da quando si è ammalata di cancro, che partecipa a un evento al di fuori dell’Inghilterra. L’uscita è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Da corte, infatti, non era stata data alcuna anticipazione. Le immagini della, però, hanno fatto il giro della rete, per la gioia dei sudditi che, finalmente, vedono la loro futura regina tornare sempre più in forma.Kate indaiLa visita dellaa T? Hafan non è stata frutto del caso.