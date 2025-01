Secoloditalia.it - La Pergola del Rome Cavalieri – Roma

LadelVia Cadlolo, 101 – 00136Telefono: 06/35092152Sito Internet: www..itTipologia: ricercataPrezzi: menù degustazione 295/350€; à la carte: 2 portate + dessert 230€, 3 portate + dessert 270€, 4 portate + dessert 300€Chiusura: Domenica e Lunedì. A pranzoOFFERTASarà forse un banale luogo comune, ma una delle qualità migliori di una persona è la capacità di reinventarsi resistendo alla naturale tendenza ad adagiarsi in acque tranquille. È quello che abbiamo riscontrato nel corso della visita in questo famoso ristorante di lusso guidato da 30 anni dall’iconico Heinz Beck. Locale che, il passare del tempo e la logica del tutto esaurito da parte di una danarosa clientela, rischiavano di trascinare in un lento ma inesorabile declino verso una proposta magari tecnicamente perfetta ma non più in grado di emozionare.