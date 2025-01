Juventusnews24.com - Juve Empoli Coppa Italia: ufficiali data e orario dei quarti di finale. Quando giocheranno i bianconeri

di RedazionentusNews24: si giocherà mercoledì 26 febbraio 2025 il quarto didei! Ecco tutti i dettagli sul matchCome riportato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale, è stata sera nota lae l’della sfida traedvalida per ididi.La sfida è in programma mercoledì 26 febbraio 2025, in quello che sarà l’ultimo match di un mese che sarà ricco di sfide decisive per la stagione bianconera, e si giocherà all’Allianz Stadium con fischio d’inizio alle ore 21.Leggi suntusnews24.com