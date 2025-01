Bergamonews.it - Imprese: saldo positivo in Bergamasca, crescono attività finanziarie, stabili le costruzioni

Bergamo. A fine 2024 la provincia di Bergamo contava 90.939 sedi diregistrate e 82.653attive, dato in aumento di 138 unità, pari al +0,2%, rispetto all’anno precedente, in controtendenza rispetto alla Lombardia (-0,6%) e all’Italia (-0,9%).Rispetto a un anno fa, quasi tutti i settori hanno registrato cali, in particolare manifattura, commercio e agricoltura, ma non i servizi che registrano un generale aumento (+1,9%).Nello specifico, hanno contribuito alla crescita lee assicurative, leprofessionali tecniche e scientifiche, ledi noleggio e agenzie di viaggio, la sanità e assistenza sociale, le altredi servizi e, infine, l’alloggio e la ristorazione. Tra i servizi sono calati lievemente il trasporto e magazzinaggio. Lesono invece rimaste sostanzialmente