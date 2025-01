Sport.quotidiano.net - Il nuovo corso. Un mercato ’diverso’. Folo, Pablo e gli altri. Niente scommesse ma scelte funzionali

Prima e subito – a iniziorunsho. PoiMarì. E, in queste ore, l’attesa per giocatori come Zaniolo, Fagioli e via via tutti glicandidati (da Fazzini a Frendrup). Il filo conduttore degli affari della Fiorentina parla chiaro: il gennaio disegnato da Ferrari, Pradè e soprattutto Palladino, è quello che ha puntato e punta su innesti ’per l’immediato’. Un, insomma, dove la prospettiva è importante, certo, ma non quanto l’immediatezza. Il presente prima del futuro. E in effetti la Fiorentina si è portata e si sta portando a casa giocatori da mettere subito all’opera. Non comeda valutare ma come certezze su cui contare. Una decisione che evidenzia bene il concetto con cui la Fiorentina sta vivendo la stagione in, dalla quale ci aspetta un salto in avanti importante in termini di posizione finale in campionato o di risultato in Conference League.