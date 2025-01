Amica.it - Il nuovo cappotto di tendenza non è un cappotto

In attesa degli Oscar, il Sundance Film Festival ha accolto diverse celeb giunte nello Utah per celebrare il cinema indipendente. Per l’occasione, Ayo Edebiri ha scelto un look monocromatico verde oliva che decreta in modo definitivo lacappotti di inizio 2025. O meglio, la contro.L’attrice ha optato per una mise della collezione Resort 2025 di The Row composta daasimmetrico in cashmere con scialle integrato. È infatti la mantella e tutti i suoi ibridi a metà tra capospalla e sciarpa, il trend imperante sulle passerelle di stagione e nello street style. GUARDA LE FOTOStole, mantelle, maxi sciarpe: hot trend inverno 2024/25 Sotto, Edebiry ha indossato un abito midi coordinato realizzato in misto lana e caratterizzato da una silhouette a trapezio senza maniche.