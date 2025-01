Ilgiorno.it - Il laboratorio della droga. Condanne fino a 5 anni per il quartetto dello spaccio

Aveva trasformato la sua abitazione in unclandestino per il confezionamento di grossi carichi di cocaina, con la complicità di alcuni albanesi, che poi si occupavano anche di trasferire partestupefacente in altre localitàprovincia. Ma a tradirli sono state le videocamere di sorveglianza posizionate per garantire la sicurezza del quartiere. Lo scorso settembre i poliziottiSquadra mobile di Como avevano arrestato un italiano, Michele V., muggiorese di 58e anche tre albanesi e avevano sequestro sei chili di cocaina. Ora per il, che nel frattempo è uscito dal carcere ottenendo gli arresti domiciliari, è arrivato il conto da saldare con la giustizia. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Marco Formentin ha condannato a 5di reclusione col rito abbreviato l’italiano e due dei tre albanesi che lo aiutavano a gestire ilclandestino, difesi dall’avvocato Amedeo Rizza, mentre l’altro albanese sorpreso nella cessioneha patteggiato 4