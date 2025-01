Quotidiano.net - ‘Il Conte di Montecristo’: cosa succede nell’ultima puntata

Criticata sui social, ma pienamente promossa dal pubblico: la serie tv “Ildi Montecristo” nella serata del 27 gennaio è stata vista da 5.299.000 spettatori e il 28% di share, in calo rispetto alla precedentema comunque vincente. Siamo giunti alla quarta e ultima, prevista per lunedì 3 febbraio 2025 su Raiuno. Ecco qualche anticipazione. Come finisce “Ildi Montecristo”? Le vicende di Edmond e i protagonisti della serie ispirata al celebre romanzo di Alexander Dumas promettono intrighi e imprevisti all’ultimo respiro. Uno dei colpi di scena riguarda il figlio illegittimo di Villefort ed Hermine Danglars? Si chiama Gaston: nato dalla relazione clandestina fra i due, è stato fatto credere morto, tuttavia l’ostetrica prima che fosse seppellito vivo lo ha salvato.