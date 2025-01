Nuovouniverso.com - Gli umani sono Alieni? L’Asteroide Bennu Nasconde i Mattoni della Vita

: una chiave per svelare le origini?Da secoli ci chiediamo se lasulla Terra sia un evento unico o parte di un destino più grande scritto nelle stelle. Un’importante scoperta scientifica, proveniente dal, potrebbe rappresentare un indizio decisivo. I campioni raccolti dalla missione OSIRIS-RExNASA hanno rivelato la presenza di amminoacidi, idelle proteine, e basi azotate, elementi essenziali del DNA e RNA. Ma cosa significa tutto questo per le nostre conoscenze sull’universo e sull’origine?La missione OSIRIS-REx eNel 2016 la NASA ha lanciato la missione OSIRIS-REx per raggiungere, un corpo celeste risalente ai primordi del sistema solare. La sonda ha raggiuntonel 2018 e, dopo due anni di studi dettagliati, ha effettuato la raccolta di campioni nel 2020.