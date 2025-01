Quotidiano.net - Generali strizza l’occhio ai soci. Nel piano 7 miliardi di dividendi

Il Leone è "nella migliore forma di sempre". Pronto a creare valore per tutti gli stakeholder, a riempire le tasche degli azionisti conmiliardari e fare il pieno di utili fino al 2027. Lo ha confermato un raggiante Philippe Donnet, presentando ieri a Venezia il nuovoindustriale 2025-2027, “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”, approvato il giorno precedente dal cda di, che prevedecumulativi superiori a 7di euro nel triennio (+30% rispetto ai 5,5delprecedente) come conseguenza di "ambiziosi target" di sviluppo. Nel mirino del Leone c’è anche una crescita degli utili compresa tra l’8 e il 10%, con una generazione di cassa netta prevista oltre gli 11– supportati da circa 14di rimesse dalle controllate – e il riacquisto di azioni proprie per almeno 1,5