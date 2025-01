Inter-news.it - Fiorentina-Inter, le regole per la prosecuzione. Dai cambi ai cartellini!

Giovedì 6 febbraio si recupererà la partita tra, che riprenderà a partire dal minuto 21 del primo tempo. Di seguito leufficiali pubblicate dal club nerazzurro per il match.– Ladelle garerotte, comeche riprenderà dal minuto 21, avviene con le seguenti modalità: «La partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell’ruzione, come da referto del direttore di gara. Nelladella gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento dell’ruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’ruzione, con le seguenti avvertenze. I calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente.