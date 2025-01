Anteprima24.it - Due furti in farmacia, arrestato nel Napoletano

Tempo di lettura: 2 minutiSarebbe l’autore di due diversiavvenuti all’interno della stessaa Torre del Greco: incastrato dalle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio. Per questo motivo, gli agenti del locale commissariato di polizia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina: destinatario un pluripregiudicato di 48 anni, già in carcere per altro resto. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dal titolare della, che aveva riferito come il 21 e 27 dicembre scorso l’attività sarebbe stata oggetto di due. La vittima si era infatti accorta della mancanza di alcune somme di denaro all’interno del registratore di cassa rispetto a quanto ricostruito dall’analisi della contabilità.