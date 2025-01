Bergamonews.it - Don Virgilio dopo l’aggressione: “Nemmeno le bombe mi hanno fatto così paura, a 90 anni ho scoperto quella vera”

Leggi su Bergamonews.it

Gromo. “Sto bene, non mi sono rotto niente. Ma al posto del sangue nelle mie vene scorre la, unamatta”. DonFenaroli è uscito dall’ospedale di Piario con 14 giorni di prognosile botte rimediate giovedì in piazza Dante Alighieri a Gromo. Lì, intorno a mezzogiorno, è stato aggredito da un 37enne del posto che l’ha scaraventato fuori dall’auto per poi prenderlo a calci e pugni. “Voglio bene a quel ragazzo, – dice don– ma deve farsi aiutare” (la sindaca di Gromo, Sara Riva, ha predisposto un Accertamento Sanitario Obbligatorio).La voce del sacerdote, ormai prossimo ai 90, è forte e squillante, nonostante la terribile esperienza. Il 37enne l’aveva messo nel mirino per una questione legata alla casa di riposo, gestita in passato dal don. Non avendo la patente, il ragazzo fatica ad andare a trovare l’anziano padre, ospite della Rsa di Valbondione.