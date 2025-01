Cinemaserietv.it - David Beckham in mutande per la nuova campagna Boss in stile James Bond (VIDEO e FOTO)

Leggi su Cinemaserietv.it

“Dio sia ringraziato per averci dato” – questo è uno dei commenti che si leggono su Instagram, sotto ildellaper l’intimo maschile diche vede come testimonial l’ex calciatore inglese. La collezioneOne Bodywear sarà disponibile online, nei negozi, nei pop-up store e presso selezionati rivenditoria partire da domani, 1° febbraio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Lafirmata dal duo digrafi di moda Mert e Marcus e ideata dall’agenzia Team Laird, consiste in diversee unche sembra un film noir, ma in, conpiù spogliato che vestito, tanto che tra i commenti molti hanno visto del potenziale per il nuovo