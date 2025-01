Serieanews.com - Danso alla Juve e quel problema al cuore: cosa è successo all’epoca con la Roma

Leggi su Serieanews.com

Kevinsta per approdare finalmente in Italia: lasembra molto vicina al suo acquisto.alquindi è superato? Facciamo chiarezzaalcon la(Foto: Ansa) – serieanews.comKevinpotrebbe finalmente approdare in Serie A, ma questa volta con lantus. Il difensore austriaco del Lens, che sembrava destinatola scorsa estate prima che le visite mediche ne bloccassero l’arrivo, facendo fare una brutta figura al ds Ghisolfi, ora è vicino ai bianconeri.Una trattativa in fase avanzata, con un possibile prestito in chiusura prima della fine del mercato. Ma il suo nome non torna solo per questioni di mercato: la sua idoneità sportiva, negata in passato in Italia, ha sollevato di nuovo un polverone.