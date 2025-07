Per Gagno un posto nella storia È stato molto più di ’quel’ gol

Per conquistare un posto nella storia, Riccardo Gagno ha superato quota 200 gol: storie da protagonisti, da numeri uno. La maglia con il numero 26 rappresenta più di un semplice numero, simbolo di un calcio tradizionale che Zamora, Jascin o Mazurkiewicz avrebbero apprezzato. Dopo sei anni al Modena, Gagno si presenta ora al Vicenza, con l’ambizione di risalire la Serie C, un’impresa che promette ancora emozioni e sfide avvincenti. Ma...

Storie da numeri uno. E pazienza se la nostra storia sulla maglia ha il 26, sono le concessioni a quel calcio moderno che certo non piacerebbe a Zamora, Jascin o Mazurkiewicz. Riccardo Gagno dopo sei anni ha lasciato il Modena, destinazione quell’ambizioso Vicenza che anche il prossimo anno tenterà la fuga dalla palude della serie C, impresa che a volte pare più ardua di un’evasione dall’ormai fortunatamente ex penitenziario di Alcatraz. Ma questo è un altro discorso, anche se in qualche modo ci azzecca, perchè il nostro è stato protagonista assoluto della fuga dei gialloblù dalla terza serie. E non solo per quella rete segnata da quasi novanta metri in quel sabato pomeriggio piovigginoso al Braglia il 9 aprile 2022, oramai tanto celebre che a raccontarla ancora una volta si rischierebbe di invadere quel ricordo ancora impresso nella memoria di chi era allo stadio quel giorno, e che esultò stropicciandosi gli occhi in un gesto automatico di comprensibile incredulità . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net