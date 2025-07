Certaldo, tanti volti nuovi “Linea verde“ per ripartire.

Certaldo si prepara a scrivere un nuovo capitolo con entusiasmo e rinnovata energia: "Linea verde" è la chiave per ripartire e conquistare la prossima stagione di Eccellenza 2025-26. I primi volti nuovi, tra giovani promesse e talenti emergenti, testimoniano la volontà di investire nel futuro del club viola. Ma andiamo con ordine: scopriamo insieme i protagonisti di questa rinascita calcistica.

"Linea verde" è la parola d’ordine in casa Certaldo in vista del campionato di Eccellenza 2025-‘26. I primi sei volti nuovi del club viola per la prossima stagione sono infatti un classe 2004, tre ragazzi nati nel 2005 ed altri due nel 2007. Ma andiamo con ordine. Diego Di Fiandra è un attaccante classe 2004 che arriva dal San Miniato Basso, con cui nell’ultima stagione di Promozione è sceso in campo 12 volte segnando una rete. Dal Fiesole, dove nella seconda parte dell’ultimo campionato di Promozione ha collezionato 13 presenze dopo l’unico ‘gettone’ messo insieme a Scandicci in Eccellenza, è invece arrivato il centrocampista Gregorio Alfani (‘05). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net