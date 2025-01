Ilnapolista.it - Conte aveva detto: «dobbiamo essere ambiziosi» ma il mercato del Napoli è fermo (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

: «» ma ildel)., con Marco Azzi, scrive dell’immobilismo delsul. A pochi giorni dalla fine della finestra di gennaio non è stato colmato il vuoto lasciato da Kvaratskhelia e manca il difensore centrale chechiede da mesi.scrive digrande pazienza e comprensione con cui Antonioha seguito finora i tribolati ed estenuanti sviluppi delinvernale azzurro: come al solito tutto in salita per il club di Aurelio De Laurentiis a causa del suo modus operandi poco elastico eufemismo – durante la definizione delle trattative.parlato chiaro all’inizio del. «: sarebbe importante che ilnon s’indebolisse». Per adesso invece è successo esattamente il contrario e il tempo per correre ai ripari scarseggia.