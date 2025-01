Lettera43.it - Champions League, i sorteggi dei playoff: chi sono le avversarie di Juventus, Milan e Atalanta

Leggi su Lettera43.it

Terminata la prima edizione dellaPhase o fase campionato, la nuovaentra nel vivo con le partite a eliminazione diretta con i. Si affrontano le squadre arrivate dalla nona alla 24esima posizione, a caccia di un posto agli ottavi dove troveranno le prime otto. Evitato il derby italiano fra, con i rossoneri che affronteranno il Feyenoord mentre i bianconeri se la vedranno con il Psv Eindhoven. Per l’invece ci sarà il Club Brugge. Fra i big match spicca indubbiamente Manchester City – Real Madrid, sfida che ha scritto la storia recente della competizione. Match di andata in programma l’11 e il 12 febbraio, i ritorni una settimana dopo. Le teste di serie, ossia le squadre giunte dal nono al 16esimo posto, avranno il vantaggio di poter giocare in casa la seconda partita della sfida.