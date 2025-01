Ilfattoquotidiano.it - Champions League, diretta sorteggio: ecco le avversarie di Juventus, Milan e Atalanta

A Nyon, alle ore 12, si tiene ildei playoff della2025. Tra i 16 club coinvolti, anche. Le prime due potrebbero già sfidarsi in un clamoroso derby tutto italiano. La squadra di Gasperini sfiderà invece una tra Sporting CP o Brugge. Le squadre tra la nona e la sedicesima posizione (comprese) sono teste di serie e avranno il vantaggio della seconda partita in casa. L’urna di Nyon decide quale avversaria dovranno affrontare scegliendo tra due opzioni, in base alla posizione in classifica. I rossoneri, proprio per questo, hanno il 50% di possibilità di incontrare la.Segui ladei sorteggi con ilfattoquotidiano.it:Ila Nyon comincia alle ore 12.I possibili accoppiamenti: lo scenario–contro una tra Sporting Lisbona e Bruges?-Borussia Dortmund contro una tra Sporting Lisbona e Bruges?-Real Madrid contro una tra Celtic e Manchester City-Bayern Monaco contro una tra Celtic e Manchester City–contro una tra Feyenoord e-Psv contro una tra Feyenoord e-Psg contro una tra Brest e Monaco-Benfica contro una tra Brest e MonacoCome funziona il?Le 16 formazioni vengono collocate in 8 urne.