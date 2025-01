Ilrestodelcarlino.it - Castrocaro, è scontro sul parco fluviale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ildifinisce al centro di un botta e risposta tra il gruppo consiliare di minoranza Insieme per crescere e il sindaco Francesco Billi. Oggetto del contendere lo stato in cui versa la grande area verde. "Mentre Santa Sofia ottiene un finanziamento di 210mila euro dai fondi Pnrr per valorizzare il proprio, ala situazione resta drammaticamente ferma – la premessa dei consiglieri Marianna Tonellato, Mirca Minati e Alessandro Piazza –. Il nostroè ancora nelle stesse condizioni lasciate dalla tragica alluvione del maggio 2023. Anzi, in paese si vocifera che l’amministrazione non abbia intenzione di eseguire i lavori di risanamento, ma voglia lasciare ilcome cassa di espansione, senza alcun ripristino". Portando a esempio tutti gli altri Comuni alluvionati, che "hanno ormai recuperato i loro parchi fluviali", Insieme per crescere s’interroga sul futuro dell’area, invocando risposte e trasparenza.