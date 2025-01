Sololaroma.it - Casemiro non tramonta, la Roma ci prova a titolo definitivo: il punto

Una vittoria fondamentale quella dellacontro l’Eintracht Francoforte, che consegna alla squadra la qualificazione al play-off di Europa League, e certifica numeri da sogno in un Olimpico inespugnabile. La concentrazione di Ranieri è tutta sulla sfida di domenica contro il Napoli, l’ultima partita prima del gong del calciomercato datato 3 febbraio. Prima di allora il club è chiamato a risolvere tante situazioni, la più pressante per quanto riguarda il sostituto di un Hermoso volato al Bayer Leverkusen. A tenere banco però è l’intreccio tra Paredes e.L’argentino ha fatto parlare di se ieri per la reazione rabbiosa avuta dopo essere sostituito, che l’ha portato a non salutare Ranieri e a gettare guanti e bottiglietta d’acqua a terra. Episodio sminuito dal tecnico, che non ha però escluso una possibile partenza del giocatore in questi ultimi giorni di mercato, per quanto non vorrebbe perderlo.