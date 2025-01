Unlimitednews.it - Caramanna “I dati sulla violenza giovanile sono preoccupanti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ipurtroppoestremamente”. Così Claudia, Procuratore al Tribunale dei Minorenni di Palermo, a margine del convegno “I giovani e la: un fenomeno in aumento?”, organizzato dall’Omceo di Palermo e dal Centro Studi Giuridici e Sociali Cesare Terranova, in memoria di Francesca Morvillo. “Abbiamo registrato dal 2022 un aumento del 25% dei reati commessi da minorenni, reati chestati peraltro caratterizzati da estremae brutalità – spiega -. Rispondere alla domanda su qualile cause è molto complesso, ma è chiaro che si tratta di concause, sicuramente incide in maniera molto significativa il consumo di sostanze stupefacenti ed in particolare di crack, una sostanza che si trova ormai a basso costo e che è molto facile reperire e che viene consumata anche da ragazzini molto piccoli, ma oltre a questo cianche tanti altri aspetti da considerare, un po’ la crisi familiare, c’è la crisi dei rapporti sociali che ormairapporti che vengono intrattenuti spesso attraverso piattaforme, nonpiù rapporti veri.