Quotidiano.net - Capo d’Orso tra gli hotel più esclusivi del mondo

Leggi su Quotidiano.net

L’eccellenza è servita. L’di Palau entra a far parte di The Leadings of the World (LHW), la collezione di alberghi di lusso indipendenti più esclusiva al. "Un ingresso che rappresenta un momento molto importante per la nostra azienda e il territorio perché è una pietra miliare di un percorso di sviluppo che sta interessando tutto il Nord Sardegna. Con questa importantissima affiliazione e al termine di un cospicuo ciclo di investimenti, l’si colloca tra i marchi più blasonati e iconici dell’isola, grazie anche all’unicità del suo legame con la natura. Il fatto che la proprietà e la gestione sia 100% locale ci inorgoglisce e ci fa sentire fortemente la responsabilità di essere l’unico LHW nell’area che va dalla Costa Smeralda all’Arcipelago di La Maddalena", commenta Libero Muntoni, direttore generale di Delphinas & resorts.