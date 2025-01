Juventusnews24.com - Anjorin Juve, nome nuovo per il centrocampo: può sostituire il partente Fagioli! L’indiscrezione e tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: puòilsul centrocampista dell’EmpoliIl calciomercatonon è ancora finito. In attesa del via libera definitivo del Lens per Danso, il club bianconero starebbe infatti pensando anche ad unper il. In caso di uscita di Nicolò, seguito da Fiorentina e Lipsia, la dirigenza dellantus segue Tinodell’Empoli. A riferirlo è Sky Sport. Il centrocampista inglese piace anche a Torino e Atalanta, ma più per giugno.Leggi suntusnews24.com