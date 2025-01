Ilfattoquotidiano.it - “Un calciatore del Liverpool gay represso mi ha chiesto di organizzare un’orgia con 22 uomini per lui”: la rivelazione hard di Bonnie Blue

Calcio e gay. Binomio tabù, specie sui media. Ma ci pensa la pornostara squarciare il velo su questo tema, durante una chiacchierata al podcast One Night with Steiny. “Ho ricevuto un messaggio da un.. – ha affermato – Mi ha scritto un messaggio dicendo ‘Oh, ho sentito che hai fatto sesso con 22 ragazzi in una notte. Sono piuttosto geloso.”.Eha risposto: “Geloso di cosa che io sia stata con 22 ragazzi?”. Lui mi ha spiazzata: “Voglio che mi organizzicon 22 ragazzi. Sono rimasta stupita perché ovviamente nel calcio la gente non pensa assolutamente che ci siano gay o bisessuali. Penso che questosia gay”.“La cosa che mi ha scioccato – ha continuato la pornostar – è che non eravamo amici, ma mi ha fatto questa confidenza ed era serio.