Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 30-01-2025 ore 11:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con leprincipali dall’Italia e dal mondo in apertura andiamo a Washington grave incidente aereo nei cieli nella capitale degli Stati Uniti alle 21 locali e 3 di notte in Italia il volo di linea 53 42 operato da PS Airlines per conto di American Airlines partito da vincita in Kansas con a bordo 60 persone Si è scontrato con elicottero militare con 3 soldati americani a bordo ed è caduto nel fiume potomac nei pressi dell’aeroporto Ronald Reagan ponti di polizia hanno confermato alla fine nella presenza di vittine s t b eschito funzionario meno 19 sono i corpi fin qui recuperati mentre non sarebbero finora stati trovati i sopravvissuti in seguito allo scontro l’aereo si è spezzato in due il relitto si trova oltre 2 metri di le acque gelide del fiume dove è precipitato anche l’elicottero militare che si sarebbe a sua volta adagiato sul fondale entrambi relitti si troverebbero in una posizione molto instabile recuperare delle due scatole nere ancora ignote le cause della tragedia tra le ipotesi un errore umano è un problema tecnico ma la via intanto escludo che si tratti di un atto di terrorismo tragedia che avrebbe dovuto essere evitata ha commentato Camp rimaniamo all’estero andiamo in Medio Oriente Asia l’amica ha pubblicato un video degli Ortaggi israeliani alberghi Hood Egadi Mode che si abbracciano l’organizzazione sostiene che è stato girato durante i preparativi per la loro liberazione dalla prigionia di oggi mi lasciate già Consegnata la croce rossa l’ha soldati sta a gamberger in cambio degli otto stadi italiani tra gli lascerà 110 prigionieri palestinesi di mezzo milioni di palestinesi sfollati sono tornati i governatorati settentrionali di Gaza attraverso le strade di allergia nelle72 ore lo ha riferito l’ufficio stampa del governo di Gaza gestit non stiamo d’accordo sulle estensioni ha detto in Libano fino al 18 febbraio torniamo in Italia Domenico Scarcella 86enne maresciallo guardia di finanza in pensione ha deciso di raccontare in un libro quanto accaduto il 27 aprile 2024 quando finì con un colpo di pistola al collo uno dei ladri che entrano nella sua abitazione a Bergamo nel quartiere Longuelo o esploso un colpo non per uccidere ma scopo intimidatorio che ha consentito di mettere in fuga i due malintenzionati coraggio No forse istinto di sopravvivenza sono stato lucido fino in fondo e felice di aver sentito la voce di mia moglie che era al piano di sopra ed è accorta dopo lo sparo Questa è una delle frasi che saranno contenute in un libro di prossima pubblicazione Dal neonato è anticipata il giorno 8 gennaio la posizione di Scarcella per tentato omicidio è stato archiviato dal gip Stefano tolto la sua legittima difesa domiciliare l’uomo che nel 2003 brucia una copia del Corano provocando violente Pro islamici è stata uccisa a colpi Darma da fuoco in Svezia lo ha detto la polizia non precisando però il nome della vittima per i media svedesi si tratta vista Ivan Monica rifugiati iracheni 38 anni che divenne noto per aver bruciato pubblicamente copia del Corano a Stoccolma la vittima è stata uccisa a colpi Darma da fuoco nel suo appartamento a son dettagli secondo quanto riportato dalla televisione di Stato svedese in relazione alle indagini sulla Io sono state arrestate 5 persone Donald Trump annuncia un ordine esecutivo per l’allestimento di una struttura per immigrati da 30000 posti a Guantanamo per rinchiudere i peggiori criminali stranieri che minacciano gli americani Tycoon spiega che negli Stati Uniti si è raggiunto un livello record di contenimento dell’immigrazione nessuno tenta di entrare e assicura che la pensione degli americani la sanità non hanno toccato i Baciocchi stiamo facendo faremo probabilmente riferendosi al congelamento dei fondi federali poi dichiara guerra allo Smart Working gli impiegati federali torni in ufficio oppure saranno licenzia intanto la fede lascia invariati i tassi di interesse nessuna fretta di agire sui tagli ha detto Power e ci fermiamo qui a voi tutti ancora lagurio di un buon proseguimento In collaborazione con Agenzia Italia Stampa