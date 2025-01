Metropolitanmagazine.it - Trump afferma che gli Stati Uniti manderanno alcuni migranti a Guantanamo Bay

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il presidente degliDonaldha ordinato la costruzione di un centro di detenzione perBay, che, a suo dire, potrebbe ospitare fino a 30.000 persone. Hato che la struttura presso la base della Marina statunitense a Cuba, che sarebbe separata dalla prigione militare di massima sicurezza, ospiterebbe “i peggiori criminali immigrati clandestini che minacciano il popolo americano”.Bay è da tempo utilizzata per ospitare immigrati, una pratica criticata dagruppi per i diritti umani.L’annuncio diè arrivato in concomitanza con la firma della legge denominata Laken Riley Act, che impone agli immigrati clandestini arreper furto o reati violenti di essere trattenuti in carcere in attesa del processo. Il disegno di legge, che prende il nome da uno studente di infermieristica della Georgia assassinato l’anno scorso da un migrante venezuelano, è stato approvato dal Congresso la scorsa settimana, rappresentando una prima vittoria legislativa per l’amministrazione.