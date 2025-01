Anteprima24.it - Toponomastica e numerazione civica, ok alla delibera che istituisce altre undici denominazioni stradali

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato unache – nell’ambito delle attività di ricognizione sistematica e conseguente riordino dellae dellanuove.In particolare, previa autorizzazione prefettizia, nasceranno via Capodimonte (area Viviani-confine con il Comune di Apice), via Eremita (strada senza uscita con accesso da Capodimonte), via Masseria Vecchia (strada senza uscita con accesso da Capodimonte), via Cancelleria (area di circolazione con entrata e uscita da Capodimonte), via Masseria Cancelleria (collegamento tra antica Masseria Cancelleria e via Ginestra), via Ginestra (collega via Masseria Cancelleria a via San Cumana), via Cretarossa (strada senza uscita con accesso da via dell’Esperanto), via San Cumano (la strada che prende il nome dall’omonima contrada, con ingresso dall’intersezione tra via Patrizia Mascellaro, via Dell’Esperanto e via Museo dell’Agricoltura), via Vallone delle Cornacchie (ingresso da Capodimonte e uscita da via San Cumana), via Alda Merini (strada senza uscita con ingresso da via San Cumano), via Museo dell’Agricoltura (con ingresso dStatale 7 Appia e uscita su via San Cumano).