Sprangata in testa dopo la partita di calcio a 5 | Lo sport che gioco e insegno non è questo

Fano, 30 gennaio 2025 – La rabbia resta. Insieme alla cicatrice. Quel segno impresso venerdì scorso, al fanese Fabio Cafiero. Il giocatore dia 5, al termine di una, è stato colpito da una spranga volante allache gli ha procurato una frattura cranica importante. “Certe cose non devono succedere in nessuna circostanza della vita, figuriamoci nello”. A parlare è la stessa vittima di un gesto ingiustificabile che poteva provocare conseguenze ancora più gravi. Tutto è nato durante ladi serie C1 tra Fortuna Fano e Cerreto d’Esi giocata alla Trave venerdì sera scorso. “Uno sputo di un giocatore avversario ad un nostro compagno di squadra ha infiammato la sfida – racconta Cafiero che di professione è insegnante di Scienze Motorie -, il gesto ha aizzato i nostri tifosi che verbalmente, per tutto il match, hanno insultato l’autore della riprovevole azione”.