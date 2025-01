Thesocialpost.it - Sport in lutto, addio al giovane campione: sembrava influenza

VERCELLI – Edoardo Fiore, 17 anni, studente dell’Iti epromessa della Vercelli Volley, è morto questa mattina all’ospedale Sant’Andrea, dove era ricoverato da alcuni giorni dopo un malore improvviso. Il ragazzo, palleggiatore della squadra di Serie D, si era sentito male per quello che inizialmenteun semplice malanno di stagione, ma le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino al tragico epilogo.La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunitàiva e cittadina. La Vercelli Volley, la società per cui Edoardo giocava, ha espresso il proprio dolore con un messaggio su Facebook: “Oggi abbiamo perso un pezzo della nostra big family bianco-blu. Il nostro Edo Fiore non ha portato a casa il risultato, questa partita era troppo grande per lui e si è spento.