Sololaroma.it - Roma, non solo l’Inter su Zalewski: ci pensa anche un’altra big italiana

Leggi su Sololaroma.it

Il calciomercato invernale si avvia verso la sua conclusione. Il gong per la chiusura della porta dell’Hotel Sheraton è prevista per lunedì 3 febbraio a mezzanotte. Ultimi giorni, dunque, in cui le squadre faranno di tutto per completare le proprie rose e proseguire al meglio la stagione. Una di queste è certamente la, che, oltre ha dover chiudere per il difensore centrale, data la partenza di Hermoso, direzione Bayer Leverkusen, e continuare la caccia al vice-Dovbyk, èvigile sul fronte uscite.In questo senso l’attenzione maggiore è posta su Nicola. L’esterno italo-polacco non ha mai trovato spazio negli schemi tattici di Ranieri, così come nelle precedenti gestioni post Mourinho. Dopo il naufragio definitivo di ogni discussione con il Marsiglia, la quale aveva già raggiunto un accordo coi giallorossi, persi sta parlando nelle ultime ore di un possibile approdo al