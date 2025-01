Serieanews.com - Perché il Napoli prende proprio Comuzzo e perché lo paga così “tanto”

Leggi su Serieanews.com

Pietroè molto vicino a trasferirsi alper una cifra molto alta: ma c’è un valido motivo, anzi ce ne sono treillo” (Foto: Ansa) – serieanews.comIlaveva bisogno di un difensore. Questo era chiaro da settimane, da quando si è infortunato Buongiorno e Rafa Marin è stato messo sulla lista dei partenti per far ritorno in Spagna, direzione Villarreal.Il mercato ha offerto diverse opportunità, ma alla fine la scelta è caduta su un nome che in pochi si aspettavano: Pietro, classe 2005, protagonista di un’esplosione improvvisa con la maglia della Fiorentina.Eppure, appena sono usciti i dettagli economici dell’operazione, più di qualcuno ha storto il naso. Prestito biennale da 5 milioni, riscatto fissato a 25 milioni più bonus fino a 35: cifre importanti per un ragazzo che ha pochissima esperienza in Serie A.